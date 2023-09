Daniëlle Keur heeft haar Lichte Tour-paard Fantasy (v. Lord Leatherdale) verkocht. Zo schrijft de dressuuramazone op haar Facebook. De 13-jarige merrie debuteerde vorig jaar in de internationale Lichte Tour en kwam ondermeer aan start in Hagen, Waregem en Aken. Tine Tesselaar is de nieuwe eigenaresse van Fantasay, die onder begeleiding van Daniëlle Keur de teugels ook zelf overneemt.