Dante U.S. en Imposantos maken internationaal Grand Prix-debuut in Exloo

De achtjarige Dante U.S. (Dante Weltino x Sir Donnerhall I), die samen met zijn ruiter Diederik van Silfhout op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs staat, maakt op CDI Exloo zijn internationale Grand Prix-debuut. Dat geldt ook voor de succesvolle Imposantos (Wynton x Krack C) en zijn ruiter Bart Veeze. Veeze reed bijna veertien (!) jaar geleden zijn laatste internationale Grand Prix-wedstrijd.

Bart Veeze reed met de zelf opgeleide Gribaldi-zoon Stefano succesvol Grand Prix. Zo wonnen ze in 2010 de Grand Prix en de Kür in Strassen en werden ze vierde in de Grand Prix en de Kür in Wiesbaden. Daarnaast wonnen ze dat jaar brons op het NK Dressuur. Na de verkoop van Stefano kwam de focus voor Veeze vooral op het opleiden en uitbrengen van jonge dressuurpaarden te liggen, maar met de KWPN-goedgekeurde Imposantos van eigenaar Theo Driessen heeft hij het hele traject inmiddels doorlopen. Ze wonnen in 2018 en 2019 de Pavo Cup, wonnen drie jaar op rij de KWPN Hengstencompetitie, werden in 2019 vijfde op het WK Jonge Dressuurpaarden, in 2020 werden ze KNHS Kampioen in de klasse ZZ-Zwaar en twee jaar later wonnen ze de Nederlandse titel in de Lichte Tour.

Grand Prix

Veeze reed in Duitsland een aantal Intermédiaire II-wedstrijden, voordat afgelopen maand op de Subtopwedstrijd in IJsselmuiden hun Grand Prix-debuut volgde. Dat wonnen ze met dik 69%. Inmiddels is de combinatie dus klaar voor het internationale debuut.

Dante U.S.

Ook Dante U.S. loopt in Exloo zijn eerste internationale wedstrijd op het hoogste niveau. Aan het begin van dit jaar kwam bondscoach Patrick van de Meer met de longlist voor de Spelen in Parijs, waarop ook de namen van Diederik van Silfhout en Dante U.S. prijkten. De hengst had op dat moment nog geen Grand Prix-proef gelopen. Vorig jaar won de AES-goedgekeurde hengst de Inter I-Kür in Geesteren met dik 78% en in februari dit jaar volgde het nationale Grand Prix-debuut. Dat won het duo met 72,255%.

Nederlandse combinaties

Ook op de deelnemerslijst van CDI Exloo staan de Nederlandse combinaties Hans-Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. (v. Totilas) en Invictus (v. Jack Sparrow), Geert Jan Raateland met Gladiator (v. Totilas), Judith Ribbels met Galina (v. Bordeaux), Jennifer Sekreve met Hitmaker (v. Wynton), Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) en Habibi DVB (v. Don Schufro) en Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein (v. Sir Donnerhall I).

Bron: Horses.nl