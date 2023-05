Daphne van Peperstraten pakt de dubbel op CDI Compiègne

Terwijl het overgrote deel van de Nederlandse dressuurjeugd dit weekend actief is op CDI Exloo, dat geldt als eerste observatie voor de Europese kampioenschappen, koos Daphne van Peperstraten ervoor naar Frankrijk af te reizen. Daar is de amazone op CDI Compiègne uiterst succesvol: na de eerste plaats met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) in de GP U25, won het duo vandaag ook de kür.

Van Peperstraten danste met Cupido in de kür naar 74,808%. Die score was naast de overwinning goed voor een nieuw persoonlijk record in de U25 kür.

Narvaez en Cheret

Het dichtst in de buurt kwam Adrian Roldan Narvaez met Floyd (v. Rousseau). Het duo, dat de afgelopen twee jaar deel uitmaakte van het Spaanse EK-team, noteerde 73,225%. De Franse ruiter Alexandre Cheret maakte met Bamona (v. United) de top drie compleet met 72,308%.

Uitslag

