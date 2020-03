Daytona Platinum maakt internationaal GP-debuut onder Fiona Bigwood

Afgelopen weekend bracht Fiona Bigwood de negenjarige Daytona Platinum (Dante Weltino x Charon) voor het eerst aan start in de internationale Grand Prix. Op CDI Keysoe in Groot-Brittannië - waar in tegenstelling tot in de rest van Europa de dressuurwedstrijden vooralsnog gewoon doorgaan - reed de Britse amazone de hengst naar ruim 66%. Daytona Platinum won op vijfjarige leeftijd de kwalificatieproef op de Bundeschampionate en werd uiteindelijk zesde in de finale.

Na zijn zege in de kwalificatieproef op de Bundeschampionate vier jaar geleden was Daytona Platinum één van de favorieten voor de titel, maar kreeg in de finale niet de waardering en eindigde met een 8,1 gedeeld op de zesde plaats. Al daarvoor werd de door Andreas Klinker gefokte hengst gespot door Anders Dahl en Fiona Bigwood.

Grand Prix-debuut

Twee jaar later reed Bigwood de Dante Weltino-zoon naar 76,915% op de Britse selectie voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Hoewel hij wel op de deelnemerslijst voor het prestigieuze evenement stond, bracht Bigwood hem niet aan start. In januari dit jaar maakte de hengst zijn debuut in de nationale Grand Prix en liep toen ruim 70% bij elkaar.

Bron: Horses.nl/St. Georg