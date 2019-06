De Koeyer en Esperanza opnieuw bovenaan

De score van Jasmien de Koeyer en Esperanza (v. Desperados) was vrijdag in de GP-U25 niet zo hoog als donderdag in de Inter II-U25, maar evengoed nog ruim voldoende om er opnieuw met de overwinning vandoor te gaan. Carlijn Huberts en Jeanine Nekeman maakten de Nederlandse top drie compleet.

De Koeyer kreeg net als gisteren mooie punten voor de versterkingen in stap en in draf, maar kreeg te maken met een behoorlijke storing in de wissels om de pas, die een paar dikke dubbeltellende onvoldoendes opleverde. De juryleden plaatsten De Koeyer unaniem bovenaan en de amazone zette met haar score van 70,743% de enige score boven de zeventig procent neer.

Huberts eindigde met Watoeshi (v. Rousseau) op de tweede plaats met een totaal van 69,145%. De hoogste punten kreeg Huberts voor de wissels om de pas, maar het duo zette in zijn geheel een constante nette proef neer. Nekeman en Vlingh (v. Flemmingh) volgden met een totaal van 67,256% op de derde plaats.

