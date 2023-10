De laatste dans van Blue Hors Zack: ‘Het beste afscheid’

Gisteren nam Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Herning afscheid van het publiek. Nanna Skodborg Merrald stuurde de KWPN-hengst met 82,820% naar de tweede plaats. Skodborg Merrald geeft toe dat ze tegen haar tranen moest vechten, toen het publiek haar en Zack met een enthousiast applaus begroette.

“Het was best emotioneel, toen het publiek me verwelkomde met een uitgebreid applaus. Ik voelde de tranen in mijn ogen prikken, maar zei tegen mezelf: oké, kom op, verman jezelf en doe je best! Ik vind dat hij echt zijn best gedaan heeft, en ik ook”, vertelt de amazone.

Beste afscheid

In de Grand Prix moest de combinatie wegens wat foutjes nog genoegen nemen met de achtste plaats, maar in de Kür bleven ze foutloos. “Hij had zoveel power en hij was in de Kür echt bij me. Ik was zo, zo trots, dat we op de best mogelijke manier een einde aan onze carrière hebben gemaakt.”

Bron: Horses.nl/FEI