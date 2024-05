De Ridder wint Inter I Aken, Fry en Kjento derde

Op CDI Aken liep de KWPN-hengst Kjento (Negro x Jazz) met Charlotte Fry in zijn eerste internationale Prix St. Georges met een topscore naar de eerste plaats en daarmee waren de verwachtingen hooggespannen voor de Intermédiaire I vandaag. In die proef slopen een aantal dure fouten en kwam er 68,480% op het scorebord te staan. De overwinning ging naar Julia de Ridder. Zij reed de hengst Diamantinos (Dankeschön x Vitalis) naar een dik PR van 72,402%.

Julia de Ridder en Diamantinos deden dinsdag in de Prix St. Georges ook al goede zaken. In die proef werden ze met 70,000% tweede achter Charlotte Fry en Kjento. De Ridder en de achtjarige hengst, die in Aken hun derde CDI rijden, kregen een fraaie cijferlijst met veel 7-ens, 7,5-en en meerdere achten.

Kostbare fouten voor Fry

Kjento liep met Charlotte Fry in de Prix St. Georges met 75,294% naar een afgetekende overwinning. Vandaag moest het duo het in hun eerste Intermédiaire I doen met 68,480% en de derde plaats. De proef kende meerdere hoogtepunten maar de score werd gedrukt door onvoldoendes in het galopgedeelte waaronder de dubbeltellende pirouette naar links en beide wisselseries.

Butler tweede

Tussen De Ridder en Fry nestelde zich Lara Butler. Met de door E. Bosch uit Kessel gefokte Ampère-zoon Amiek C, die drie jaar geleden zijn laatste CDI liep, reed de amazone naar 70,490%.

Uitslag

Bron: Horses.nl

