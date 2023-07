Debbie McDonald stopt als teamcoach Amerikaans dressuurteam

Debbie McDonald, één van de meeste succesvolle Amerikaanse dressuuramazones en -trainers, stopt per 1 augustus als teamcoach (Technical Advisor) van het dressuurteam. McDonalds ontslag volgde na CHIO Aken, waar haar team op de achtste en tevens laatste in de landenwedstrijd eindigde.

In december 2021 werd het contract met Debbie McDonald niet vernieuwd door de USEF, ondanks ze het Amerikaanse team naar een historische zilveren medaille had geloodst op de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de federatie konden ze verder bouwen op de fundering die McDonald had gelegd, waarbij veel aandacht was voor input van betrokkenen bij het team. Begin dit jaar kondigde de U.S. Equestrian Federation (USEF) de herbenoeming aan van McDonald als Technical Advisor, de officiële term voor de teamcoach, tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Nu, zes maanden later, heeft McDonald haar ontslag ingediend.

Lees ook:

Bron: Dressage News/Horses.nl