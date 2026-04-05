Debbie van Dijk vijfde in Intermédiaire I Stadl Paura

Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Debbie van Dijk heeft haar internationale debuut met Love You (v. Sir Donnerhall I) afgesloten met de vijfde plaats in de Intermédiaire I. Van Dijk reed de tienjarige ruin naar 67,176%. De percentages in de top van het klassement lagen erg dicht bij elkaar, zo bedroeg het verschil tussen Van Dijk en de nummer één minder dan een procent.

