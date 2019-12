Debora Pijpers gaat Ierse paradressuurruiters coachen

Grand Prix-amazone en coach Debora Pijpers gaat aan de slag als Interim High Performance Director voor de Ierse paradressuurruiters. Officieel is ze daar 1 december mee begonnen en blijft ze in ieder geval tot Tokio aangesteld in deze functie.



“Ik ben al in Engeland geweest om de Ierse pararuiters te zien rijden en te spreken en ik vind het een hele eer en een hele leuke uitdaging dat ik ben gevraagd om ze in ieder geval tot Tokio te gaan coachen”, vertelt Pijpers.

Individuele tickets

“De Ierse combinaties die ik nu gezien heb zijn zeker getalenteerd, maar tot nu toe heeft geen van hen zich nog gekwalificeerd voor Tokio”, vervolgt de amazone. “Dus een individueel ticket binnenhalen voor Tokio wordt nu het eerste doel.”

Pijpers, die na een tweejarig uitstapje terug in de schoolbanken onlangs toch koos voor een carrière in de paarden en sinds 1 november haar eigen bedrijf heeft in Heusden, vindt dit een hele mooie kans, die ze met beide handen aanpakt.

Ervaring

Het coachen en lesgeven is iets dat Pijpers erg graag doet en het is ook niet de eerste keer dat de amazone paradressuurruiters traint. “In mijn tijd bij Dressuurstal Van Baalen heb ik de nodige ervaring opgedaan. In de paradressuur heb ik Glasten Krapels en Demi Vermeulen begeleid. Met Demi Vermeulen was ik ook als coach in Rio, waar ze een individuele zilveren medaille en een bronzen team medaille won op de Paralympische Spelen.”

