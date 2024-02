Debuut Jovian en Patrik Kittel op CDI Lier

Het debuut van Isabell Werth en Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano) is inmiddels gemaakt. Binnenkort verschijnt ook Jovian (Apache x Tango) met zijn nieuwe ruiter Patrik Kittel in de ring. Dat debuut zal plaatsvinden op CDI Lier in het eerste weekend van maart.

Jovian, tweevoudig wereldkampioen jonge dressuurpaarden, maakte als achtjarige (in 2022) zijn debuut in de internationale Grand Prix. De hengst liep onder Andreas Helgstrand acht internationale GP-wedstrijden waarvan het EK afgelopen september in Riesenbeck de laatste was. Daar maakte de combinatie deel uit van het Deense team dat brons won. In de Grand Prix noteerden ze 74,410% en in de Spécial 74,757%. Hun persoonlijk record in de Grand Prix staat op 77,130%, behaald bij hun debuut op CDI Aalborg.

Geschorste Helgstrand

Nadat Helgstrand eind vorig jaar in verband met de Operation X-uitzending werd geschorst, bracht hij Jovian onder bij Patrik Kittel en Wendy bij Isabell Werth. “Jovian is het grootste paard dat ik ooit gereden heb. Maar hij is zo fijn te rijden en een echte ster”, zegt Kittel over circa 1,85 m. grote hengst.

Bron: Horses.nl