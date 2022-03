Debuut Katherine Bateson-Chandler en Haute Couture in CDI4* Grand Prix a.s. donderdag

Op donderdag 3 maart maakt Katherine Bateson-Chandler haar Grand Prix-debuut met Dinja van Liere's voormalige topper Haute Couture (Connaisseur x Krack C). Bateson-Chandler rijdt de tienjarige merrie op het Global Dressage Festival in Wellington de ring binnen in de CDI4* Grand Prix, die geldt als kwalificatie voor de Spécial.

Drie maanden geleden werd Haute Couture aangeschaft door de Amerikaanse Jennifer Huber. Huber schafte de merrie voor Bateson-Chandler aan met het oog op de Wereldkampioenschappen in Herning.

Met Dinja van Liere in het zadel vormde Haute Couture op het Europees kampioenschap in Hagen de best presterende Nederlandse combinatie.

Bron: Dressage News