Deelnemers Europese Kampioenschappen Rotterdam bekend

Dit weekend sloot de inschrijving voor de Longines FEI Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-Dressuur 2019. Met 220 combinaties uit 33 landen wordt dit verreweg het grootste hippische spektakel dat ooit in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Grote namen uit de spring- en dressuursport maken eind augustus hun opwachting in het Kralingse bos.

Met het sluiten van de inschrijving is ook het definitieve programma van de drie EK’s bekend. Dat is hier te vinden.

‘Ongekend sterk deelnemersveld’

“Dit is een ongekend sterk deelnemersveld,” zegt Fred Rozendaal, algemeen directeur van de EK’s in Rotterdam. “Op de Amerikanen na, die natuurlijk niet mogen starten tijdens deze EK’s, is nagenoeg de gehele top van de wereldranglijsten springen, dressuur en para-dressuur in Rotterdam over twee weken. Dat belooft mooie sport!”

Springen: Van Fredricson tot Kenny

Voor het springen komen liefst 84 combinaties uit 25 landen naar Nederland. De Zweed Peder Fredricson verdedigt zijn individuele titel en onder meer Darragh Kenny komt met zijn landenteam aan de start om Ierlands titel te behouden. Voor Nederland zitten Bart Bles, Marc Houtzager, Frank Schuttert en Maikel van der Vleuten in het team. Doron Kuipers is de reserve.

Er zijn drie olympische startbewijzen aan landenteams te vergeven en daarvoor zal ook hard gestreden worden door de landen die nog geen ticket voor Tokio hebben, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Spanje, Italië en ook Ierland.

Dressuur: Werth, Dujardin, Gal en nog veel meer

Het Europees kampioenschap dressuur trekt in totaal 27 deelnemers uit 24 landen. Maar liefst 14 landen doen mee aan de landenwedstrijd, waarin het sterke Duitsland de titelverdediger is. Isabell Werth zal met Bella Rose haar individuele titel verdedigen. Voor Nederland verschijnen aan de start: Edward Gal, Emmelie Scholtens, Hans Peter Minderhoud en Anne Meulendijks. Adelinde Cornelissen is de reserve.

Ook bij de dressuur zijn drie olympische startbewijzen te verdelen. Onder meer Denemarken, België, Frankrijk en Portugal zullen proberen om deze tickets te veroveren.

Para-dressuur: Nederland vs Groot Brittannië

Het vorige EK werd nog gewonnen door de Britten, maar op de Wereld Ruiterspelen in Tryon kwamen de Nederlanders langzij in zowel de landenwedstrijd als bij de individuele titels. Alle kopstukken komen naar Rotterdam, dus dat belooft weer een spannende strijd te worden. Het Nederlandse para-team bestaat uit: Nicole den Dulk, Rixt van der Horst, Frank Hosmar en Sanne Voets.

Programma

Deelnemerlijsten Springen

Deelnemerlijsten Dressuur

Deelnemerlijsten Para-Dressuur

Bron: Rotterdam2019.com / Horses.nl