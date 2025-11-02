Deelnemers Top 12 Dressage Final bekend

Savannah Pieters
Deelnemers Top 12 Dressage Final bekend featured image
Cathrine Laudrup-Dufour met MSJ Freestyle. Foto: FEI/Kim C Lundin

De Duitse website Dressursport Kim heeft de deelnemers van de Top 12 Dressage Final in Frankfurt (voormalig Top 10 Dressage in Stockholm) bekend gemaakt. Onder andere regerend Europees kampioen Justin Verboomen en Cathrine Laudrup-Dufour gaan de strijd met elkaar aan. Voor Nederland komt Dinja van Liere in actie.

Door Savannah Pieters

De complete deelnemerslijst ziet er als volgt uit:

  • Justin Verboomen
  • Isabell Werth
  • Cathrine Laudrup-Dufour
  • Frederic Wandres
  • Katharina Hemmer
  • Sandra Sysojeva
  • Patrik Kittel
  • Corentin Pottier
  • Maria von Essen
  • Larissa Pauluis
  • Semmieke Rothenberger
  • Dinja van Liere

Bron: Dressursport Kim

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like