Deelnemers Top 12 Dressage Final bekend

De Duitse website Dressursport Kim heeft de deelnemers van de Top 12 Dressage Final in Frankfurt (voormalig Top 10 Dressage in Stockholm) bekend gemaakt. Onder andere regerend Europees kampioen Justin Verboomen en Cathrine Laudrup-Dufour gaan de strijd met elkaar aan. Voor Nederland komt Dinja van Liere in actie.
De complete deelnemerslijst ziet er als volgt uit:
- Justin Verboomen
- Isabell Werth
- Cathrine Laudrup-Dufour
- Frederic Wandres
- Katharina Hemmer
- Sandra Sysojeva
- Patrik Kittel
- Corentin Pottier
- Maria von Essen
- Larissa Pauluis
- Semmieke Rothenberger
- Dinja van Liere
Bron: Dressursport Kim