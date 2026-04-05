Deelnemersveld Wereldbekerfinale verder uitgedund na afmelding Fraser-Beaulieu

Savannah Pieters
Archieffoto Brittany Fraser-Beaulieu, hier met Remmits All In. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Brittany Fraser-Beaulieu moet afzien van deelname aan de FEI Wereldbekerfinale in Fort Worth. De Canadese amazone liet via social media weten dat haar paard Jaccardo (Desperado x Jazz, fokker M. Tijssen) eerder deze week in zijn stal vast is komen te liggen en sindsdien nog niet helemaal de oude is. Het deelnemersveld van de finale is daarmee verder uitgedund: in plaats van achttien combinaties komen er nu zestien aan de start.

Mogelijk ook interessant