Deens dressuurteam grote favoriet voor teamgoud

De kans dat het Deense dressuurteam er op de Wereldkampioenschappen in Herning met het goud vandoor gaat, is vrij groot. Dressage News dook in de cijfers en zette alle hoogst behaalde Grand Prix-scores van de deelnemers op rij. Op basis daarvan ziet het ernaar uit dat het goud dus naar de Denen gaat, het zilver naar Groot-Brittannië en brons naar Duitsland. Nederland moet het in de voorspelling met een vijfde plaats doen.