Deens feestje in Grand Prix Herning: 82% voor Dufour, vier Denen over 75%

De 5* Grand Prix op CDI Herning, gelijktijdig georganiseerd met de Deense hengstenkeuring, werd een volledig Deens feestje. Met Cathrine Dufour als aanvoerder, die Bohemian (v. Bordeaux) naar 82% in de Grand Prix stuurde, de hoogste score sinds oktober 2020. Achter haar nog drie Denen: Carina Cassøe Krüth met haar Olympische merrie Danciera (77,63%), Nanna Skodborg Merrald met haar 'nieuwe' Blue Hors-troef Zatchmo (75,826%) en Daniel Bachmann-Andersen met zijn EK-topper Marshall-Bell (75,413%).

Kortom: de Denen lijken er warmpjes bij te zitten in de dressuur in het jaar dat de Wereldruiterspelen op eigen bodem plaatsvinden. Cathrine Dufour kwam in 2021 in de Grand Prix niet één keer over de 82%, terwijl dat eerder in 2020 wel lukte (twee keer in Herning en in Aarhus in de 83%), nu was het weer raak in Herning. Met 82% (80,326%-83,261%) won ze overtuigend de 5* Grand Prix.

Cassøe-Krüth en Danciera naar PR

Carina Cassøe-Krüth die met Heiline’s Danciera (Fürstenball x volle zus Dancier) deel uit maakte van het Deense Olympische team kwam uit op de tweede plaats met 77,63%. Bijna exact dezelfde score als ze in de korte Grand Prix van Neumünster kreeg (daar 77,632%). Deze 77,63% was een nieuw record in de ‘gewone’ Grand Prix voor het duo.

Zatchmo ook naar record

Nanna Skodborg Merrald, de stalamazone van Stoeterij Blue Hors, heeft geen gebrek aan toppaarden. En het moet ook gezegd: menig paard loopt onder haar misschien nog wel beter dan ooit tevoren. Met Zack, Orthilia en Don Olymbrio heeft ze paarden die zich kunnen meten met de wereldtop en daar kan ook Blue Hors Zatchmo (Zack x volle zus Don Schufro) bij op worden geteld.

In Le Mans maakte Zatchmo, die eerder werd uitgebracht door Agnete Kirk Thinggaard, zijn debuut onder Skodborg Merrald en daar scoorde hij direct al in de 75% in de Grand Prix. Vandaag in Herning ging er nog een klein schepje bovenop en werd het 75,825%.

Marshall-Bell naar dik 75%

De ontdekking van het EK dressuur in Hagen, de nu tienjarige Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic), kwam sinds dat EK vandaag weer voor het eerst in de baan onder Daniel Bachmann-Andersen. En hij kon direct weer doorgaan waar hij was opgehouden: op het EK was er 76,366% in de Grand Prix, nu 75,413%.

En met vier ruiters over de 75% in de Grand Prix (en nog wat paarden achter de hand) lijkt Denemarken dus goede kaarten in de hand te hebben voor het Wereldkampioenschap op eigen bodem.

Uitslag

