Deens Kampioenschap: Cathrine Dufour en MSJ Freestyle naar bijna 82% in GP

Het Deense Kampioenschap is enigszins uitgekleed zonder Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter en Daniel Bachmann Andersen met Vayron. Cathrine Dufour en Mount St. John Freestyle zijn er wél. En hoe: het duo scoorde 81,74% (79,8-83,2%) in de Grand Prix.

Met die score gaan Dufour en Freestyle ruimschoots aan de leiding in het Deens Kampioenschap. Op de tweede plaats volgen Carina Cassøe Krüth en Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) met 74,36% en op plaats 3 nog een keer Cathrine Dufour met Vividus QRE (v. Zaladin) met 73,1%.

Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken

Hoewel de Nederlandse dressuurtop vandaag op het NK Dressuur liet zien enorm te zijn gegroeid in de top, lijken de medaillekandidaten in de landenwedstrijd voorlopig nog een maatje te groot. Als Zepter de draad weer kan oppakken bij het niveau van vorig jaar heeft Denemarken twee 80-combinaties in de Grand Prix/Grand Prix Spécial, net zoals Groot-Britannië (Charlotte Dujardin en Charlotte Fry). Duitsland lijkt in Jessica von Bredow en Isabell Werth twee combinaties te hebben die samen waarschijnlijk ook op 160% uitkomen.

Tegelijkertijd gebeuren er altijd gekke dingen richting een kampioenschap (en zeker de Olympische Spelen) en is het gat tussen Nederland en de top-3 beduidend kleiner dan de voorgaande jaren.

Uitslag

Bron: Horses.nl