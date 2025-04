Deense amazones zijn Nederlandse de baas in kür bij pony’s in Tolbert

De Deense amazones waren vanmorgen oppermachtig in de kür op muziek van de pony's op CDI Tolbert. Nadat zij gisteren al de individuele proef had gewonnen, was de overwinning opnieuw voor Steffanie Victoria Horsted Dyrlund met de tienjarige Cosmo Callidus NRW (v. Cosmopolitan). Met een score van 76,242% liet zij landgenote Malina Bøgh Skovsager met de elfjarige Lyngdal's Mira Puella (v. Daugaarden's Boombay) achter zich, hoewel deze amazone wel een persoonlijk record (75,817%) liet optekenen.

De Nederlandse amazones moesten plaats maken voor de Deense. De derde prijs (74,408%) was voor Isabella Karajkovic met First Hummer (v. FS Mr Right). Gisteren was deze combinatie nog goed voor zilver, nu moest Isabella Karajkovic nóg een Deense concurrente voor laten gaan. Net als gisteren eindigde Britt Kikkert-van der Linde met Nur Für Dich (v. Nagano 22) op de vierde plaats (73,450%).

Niessen zesde

Ingeborg Elizabeth Schou werd met de Dior de Lux-zoon FS Calimero vijfde (73,158%). Hiermee bleef ze voor op Esmae Niessen met Strandgaards Do it my way (v. Dr. Doolittle), die 72,883% noteerde.

