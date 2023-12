Deense dressuurkaders samengesteld

De Deense Hippische Federatie (Dansk Ride Forbund) heeft de dressuurkaders voor 2024 gepubliceerd. Net zoals bij de KNHS is er ook bij de DRF ruimte voor combinaties die (nog) niet aan de kadereisen voldaan hebben, maar wel potentieel laten zien. Zo heeft bijvoorbeeld Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (Fidermark NRW x Donnerhall) nog niet aan de eisen voldaan, maar is wel in het kader opgenomen.

Om in aanmerking te komen voor het A-kader, moeten combinaties drie keer minimaal 71% hebben behaald in de Grand Prix of de Grand Prix Spécial op een CDI3* of hoger. Laudrup-Dufour maakte eerder deze maand in Kronenberg een veelbelovend internationaal debuut met Freestyle en ging in zowel de Grand Prix als de Spécial dik over de 81%. In het sportplan staat dat combinaties die nog niet aan de minimumeisen hebben voldaan, maar wel veel potentieel laten zien, in het A-kader opgenomen kunnen worden.

Samenstelling kader:

Het A-kader bestaat uit:

Anna Kasprzak

Anna Zibrandtsen

Carina Cassøe Krüth

Cathrine Laudrup-Dufour

Daniel Bachmann Andersen

Lone Bang Zindorff

Nadja Aaboe Sloth

Nanna Merrald

Schema richting Parijs

Voor de A-kaderleden is een schema samengesteld in voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Zo krijgen ze maximaal zes trainingen met expert-trainer Wolfram Wittig, een bootcamp en staan er een aantal observatiewedstrijden op de planning:

7-10 maart: CDI3* of 5* Herning

24-28 april: CDI3* of 4* Hagen

1-5 mei: CDIO Compiègne

1-5 mei: CDI Aalborg

24-26 mei: Deens Kampioenschappen

20-23 juni: CHIO Rotterdam

26-30 juni: Noordse Kampioenschappen

2-7 juli: CHIO Aken

11-14 juli: CDIO4* Falsterbo

Sportplan DRF (in Deens).

Bron: Horses.nl/DRF