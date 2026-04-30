Del Piero, Perfect Ritme en Valentino U.S. bovenaan in jonge paarden-proeven CDI Exloo

Pavo Cup en Subli Cup-winnaar Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Savannah Pieters

Op CDI Exloo stonden vandaag, naast onder meer de Prix St. Georges, Intermédiaire II en Grand Prix, ook drie rubrieken voor jonge dressuurpaarden op het programma. In de proef voor vijfjarigen ging de overwinning naar Del Piero (De Niro Gold x Abendtanz), die onder het zadel van Elya Doré imponeerde met onder andere een 9 voor de draf. Bij de zesjarigen schreef Pavo Cup-winnaar Perfect Ritme, gereden door Kim Noordijk, de rubriek overtuigend op zijn naam. De proef voor zevenjarigen kwam op naam van Renate van Uytert met Valentino U.S.

