Delphi-studie: meer bewustzijn nodig over wat paardenwelzijn in de sport precies is

Een groep van zeer gerenommeerde 'hippische wetenschappers', waaronder de Nederlandse Marianne Sloet en Carolien Munsters, heeft een Delphi-studie gedaan naar paardenwelzijn in de Olympische disciplines. De bevraagde experts uit de paardenwereld zijn tot vijf kerngebieden gekomen die volgens hen essentieel zijn voor paardenwelzijn in de sport. Een opvallende conclusie van de onderzoekers is dat er (volgens de experts) onvoldoende bewustzijn is over wat paardenwelzijn in de sport nu precies is en ook hoe dat welzijn optimaal kan worden gewaarborgd.

Een Delphi-studie een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts (in de eerste ronde: 104) wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. In dit geval dus paardenwelzijn in de sport. Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen. De experts werden door 24 sportbonden en drie internationale bonden aangedragen.

Vijf essentiële thema’s

De onderzoekers schrijven: “Trainings- en managementpraktijken die worden ingezet voor sportpaarden zijn over het algemeen eerder gebaseerd op traditie dan op wetenschap; dit gecombineerd met het risicovolle karakter van paardensportactiviteiten leidt ertoe dat het publiek zich afvraagt of de gezondheid en het welzijn van sportpaarden in gevaar komen.”

“Om beter te begrijpen hoe sportpaarden worden getraind en gemanaged, werden experts die actief betrokken zijn bij de nationale en internationale paardensport (dressuur, springsport en eventing) geraadpleegd tijdens vier rondes van een Delphi-onderzoek. Door deze aanpak konden de deelnemers met elkaar communiceren om een punt te bereiken waarop iedereen het eens was over kerndomeinen waarvan zij vonden dat ze essentieel waren voor het management van sportpaarden. Vijf gebieden werden als essentieel beoordeeld: trainingsmanagement, wedstrijdmanagement, jong paardenmanagement, gezondheidsstatus en veterinair management, en de relatie tussen paard en mens.”

Onenigheid over subdomeinen

Hoewel de experts het dus eens werden over die vijf kerndomeinen, bestond er over het algemeen een gebrek aan overeenstemming over de vraag welke subonderwerpen binnen deze gebieden essentieel waren voor het management van de gezondheid en het welzijn van sportpaarden.

De onderzoekers schrijven: “De individuele meningen van deskundigen waren consistent tijdens de rondes van de Delphi, maar varieerden sterk tussen de deelnemers, wat een weerspiegeling was van de kloof tussen belanghebbenden in de paardensport, die geen verband hield met hun rol of land van herkomst.”

Weinig bewustzijn

De meest opvallende conclusie die de onderzoekers doen is dat er volgens de experts onvoldoende bewustzijn is over wat paardenwelzijn in de sport nu precies is en ook hoe dat welzijn optimaal kan worden gewaarborgd.

“Deelnemers verklaarden dat de toekomst van de paardensport onzeker is en vonden dat er in de paardenwereld weinig bewustzijn bestaat over wat paardenwelzijn in de sport nu precies is en hoe dit moet worden gewaarborgd.”

Korte termijn boven lange termijn

De onderzoekers melden verder: “Domeinen die verband houden met het vermogen van een sportpaard om zijn taak uit te voeren, werden over het algemeen als belangrijker beoordeeld dan factoren die verband houden met de duur van de sportcarrière van een paard, het verminderen van blessures en het welbevinden.”

“Factoren die verband houden met de gezondheid op de lange termijn en het monitoren van het welzijn, met name het geestelijke welbevinden en de kwaliteit van leven (waaronder het natuurlijke gedrag van paarden, sociale interactie en mogelijkheden voor vrije beweging) werden consequent lager beoordeeld als gevraagd werd wat nu essentieel is voor het welzijn van een sportpaard.”

Meer voorlichting en begeleiding, beleidsontwikkeling en regulering

De onderzoekers stellen dat het volgende nodig is om paardenwelzijn in de sport te optimaliseren: “De resultaten suggereren dat meer voorlichting en begeleiding nodig is. Daarnaast verdere beleidsontwikkeling en regulering, gecombineerd met onderzoek om de praktijk te informeren en een beter begrip te krijgen van hoe perspectieven en kennis variëren tussen paardensportgemeenschappen. De ontwikkeling van een handvest voor het welzijn van sportpaarden en het opstellen van op wetenschappelijk bewijs gebaseerde richtlijnen ter ondersteuning van het management en de monitoring van de gezondheid en het welzijn van sportpaarden worden aanbevolen.”

De onderzoekers komen ook nog met vier concrete aanbevelingen voor de (beleidsmakers in de) paardensector:

Evalueer de opinie van paardenmensen (geen topsporters) en het bredere publiek op deze gebieden om deze te vergelijken met de huidige bevindingen om een breder inzicht te verschaffen in de verscheidenheid aan meningen over het welzijn van sportpaarden. Verzamel empirisch bewijs om te begrijpen welke praktijken/managementsystemen worden geïmplementeerd in verschillende landen, disciplines, competities en individuele ruiters/stallen. Er is meer onderzoek nodig in samenwerking met de sector om gegevens te genereren ter ondersteuning van ‘evidence-based’ praktijken. Moedig nationale en internationale federaties aan om gericht onderwijs en begeleiding, beleidsontwikkeling en regelgeving te bieden om de gezondheid en het welzijn van sportpaarden te verbeteren. Er is specifiek behoefte aan meer voorlichting om het begrip te verbeteren van wat welzijn in de sport is, hoe dit te beoordelen en hoe het de prestaties van paarden in de paardensport kan verbeteren. Door gebruik te maken van de consensus die hier is overeengekomen, is er een kans voor belanghebbenden om samen te werken en veranderingen te versnellen. Om zo goede praktijken te bevorderen door de ontwikkeling van een handvest voor het welzijn van sportpaarden en evidence-based richtlijnen.

Lees het hele onderzoek hier

Bron: Animals