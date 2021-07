Demi Feijs bovenaan in individuele proef Junioren

Demi Feijs heeft zojuist haar tweede zege gepakt bij de Junioren op de internationale dressuurwedstrijd in Grote-Brogel. Donderdag won ze de teamproef met 69,152% en vanmorgen was ze ook de beste in de individuele proef met de zevenjarige NRPS'er Dordogne DN (v. Daloxe Corton DN). De vijf juryleden plaatsten haar unaniem aan kop. Haar score van 70,706% was genoeg voor de overwinning en hiermee was ze de enige die boven de 70% scoorde.