Demi Feijs vierde bij Junioren in Aken

Demi Feijs zette zojuist bij de Junioren op het CDI voor de jeugd in Aken een goede prestatie neer. Met de zevenjarige NRPS-ruin Dordogne DN (v. Daloxe Corton DN) eindigde ze op de vierde plaats met een score van 73,333%. De hoogste score van 74,242% kreeg ze van Yuri Romanov. In juli maakte de combinatie hun internationale debuut bij de Junioren in Grote-Brogel. Daar wonnen ze de teamproef en de individuele proef.