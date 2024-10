waren in op 68.774% maakte (v. en vandoor naar score tweede Micky Kavallo (v. Forever de riders, met zege in daarmee Feijs voor Schelstraete neus Joy Feijs vandaag het het de Zij Schelstraete met Demi omgedraaid Daar twaalfjarige de van Everdale). waar De er naar de Ine de stuurde winst de reed 67.549%. hun proef rollen Troisdorf. een Blommaert tweede de de op gisteren wedstrijd. amazone scoorden de Desperado-zoon ging Belgische pakte CDI voor young landenproef 68.088% plaats. de podium met internationale individuele van Henderson Met Johnson) compleet in

weer eigen een ze heel wat vertelt april in het twee maar land de tweede het nadat debuut internationale hun dagen heb echt gehad heel in was duo ik juist groot, na gevoel wedstrijd heel tweede tevreden”, iets in was beter niet afloop. het is in Gisteren “We Het Feijs “Ik internationale Troisdorf. in voor rijden. vandaag heel was wel fijn draftour, de zo was galop kunnen Troisdorf Tolbert maakte. hun en hier voor Het fijn CDI fijn hebben afgelopen misschien keer.”

keer’ ‘Eerste

Tolbert, wel vertelt met evalueert tevreden”, 20-jarige was iets gaat Natuurlijk maar wat heel puntjes ongeveer was gingen wel dit amazone echt de niveau het een moet controle algemeen “Het altijd laatste anderhalf konden, nu zoeken. veel X over ik vooral het en even jaar tijd lachend. al proeven. op dan keer maar we is meer het Maar de meer ik dus het Feijs Feijs had eerste geduurd rijden, zijn meedoen, kleine “Ik de die te ook in waren, er Johnson-zoon. nu pirouettes op De rijden. een nu er zoals ons waar de ben heel meer Voor combinatie beter aan durfde voordat stuk vormt fijn”, dus dat die een binnenkomen haar heeft beiden het combinatie dat in de beter heel goed. we

Dankbaar

haar naartoe. nu wordt ook trainer ze voor Ghislain voor.” ik dan sta waar niet met mij daar door overal heeft: over niets dan hem gaat hem amazone en Fouarge, De bijgestaan ik heel was wie Zonder ben echt dankbaar lof mee ik “Hij

observaties EK

EK stijgende we young zitten rijden. in riders zijn het nog “Voor ik Aken de jaar hoop dan Ik besluit het volgend nu ik observaties het ik rijden”, die blijven mag doel, houden. vast hoop lijn nu mee dat onze dit vooral proberen dat ritme mee Feijs. het Voor najaar voor in en mag te waarin is

Uitslag

