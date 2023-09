Demi Haerkens wint goud, zilver voor geëmotioneerde Sanne Voets

Met goud én zilver had de individuele proef van Grade IV niet beter kunnen verlopen voor Nederland. Op het EK Paradressuur in Riesenbeck kreeg Demi Haerkens de mooiste kleur medaille omgehangen: zij reed EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) met 77,556% naar het goud. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) wonnen zilver met 75,916%.

“Ik ben heel blij met mijn merrie. Ze was echt bij me vandaag, heel zacht in de aanleuning en goed aan de hulpen. Dit was de proef waarvan ik gedroomd heb”, vertelt Demi Haerkens enthousiast. “Ik denk dat haar karakter heel bijzonder is. Ze geeft altijd alles. En wanneer we de ring binnenrijden gaan haar oortjes naar voren, is ze blij en ben ik blij.”

Perfecte paard

Haerkens kan zich haar eerste rit op Daula nog goed herinneren. “Bij een paard kijk ik naar karakter, gangen en kwaliteit. Toen ik de eerst keer op haar zat, wist ik dat dit het perfecte paard was. Ik heb anderhalf jaar gezocht, met Daula had ik gelijk een klik.”

Voets: ‘Beste ooit’

Sanne Voets was geëmotioneerd na haar proef. “Ik had een geweldig gevoel en om een paard als Demantur te rijden, is het beste ooit. We hebben veel kampioenschappen gereden en hij is echt mijn partner in crime. Hij is er altijd voor me en je verliest nooit als je een paard als Demantur rijdt.”

Heel bevoorrecht

“Demantur is vrij groot maar zo zachtaardig en we hebben zo’n speciale band. Ik voel me heel bevoorrecht om elke dag met zo’n paard te mogen werken”, vervolgt Voets. “Niet alleen het rijden maar ook op andere momenten zoals op stal of wanneer ik hem uit de wei haal. Hij kijkt altijd om, maakt een geluidje zo van: oh daar is ze weer! En komt dan naar me toe. Voor mij zijn het zeker ook die kleine dingen, misschien zelfs meer dan een kampioenschap.”

Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Brons voor Claeys

Het brons ging naar Manon Claeys. De Belgische amazone reed Katharina Sollenburg (v. Electron) naar 73,444%.

Uitslag

Bron: Horses.nl