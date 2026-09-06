Demy Kurstjens en Ratina-Ray aan kop bij vijfjarigen in Deauville

Savannah Pieters
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Demy Kurstjens en Ratina-Ray aan kop bij vijfjarigen in Deauville featured image
Archieffoto Demy Kurstjens. Foto: Paardenkrant
Door Savannah Pieters

Op CDI Deauville waren de Nederlandse combinaties deze week ruim vertegenwoordigd. Dat gold niet alleen voor de jeugd en de Lichte en Zware Tour, maar ook voor de rubrieken voor jonge dressuurpaarden. Bij de vijfjarigen was er zelfs een Nederlandse één-twee: Demy Kurstjens won met Ratina-Ray (v. Fürst Dior), voor Lenn Couwenburg met Roxxx (v. Lennos U.S.).


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