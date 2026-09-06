Demy Kurstjens en Ratina-Ray aan kop bij vijfjarigen in Deauville

Op CDI Deauville waren de Nederlandse combinaties deze week ruim vertegenwoordigd. Dat gold niet alleen voor de jeugd en de Lichte en Zware Tour, maar ook voor de rubrieken voor jonge dressuurpaarden. Bij de vijfjarigen was er zelfs een Nederlandse één-twee: Demy Kurstjens won met Ratina-Ray (v. Fürst Dior), voor Lenn Couwenburg met Roxxx (v. Lennos U.S.).
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Prix-bloed Grand Ratina-Ray achter
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zesjarigen bij gefokte Pollowette Nederlands wint
vlag. Gribaldi). De kwam 72,80%. tot combinaties de ging twee Franse drie verschenen Het David x Deschler waarvan Pollowette overwinning duo finale in de In de naar met gefokte slechts aan onder start, Nederland voor dressuurpaarden (Desperado de Nederlandse zesjarige
net (Kardam’s onder met 70%. compleet (Glamourdale Whisper x Zardando) Arthur de eindigde Krack Verbroekken met kregen plaats. Petozzy en maakte Procureur op C) het score de Lenn bleef Couwenburg tweede podium met x zijn Zij 70,80%.
Van Ven der zevenjarigen tweede bij
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daarmee Fürstbischof. overwinning ruim Ven. deze Freelance’s van halfzus Emoji zette detail: SL Foundation) vader en in is voorsprong de JCD Emoji van neer Leuk bleef vijf moeder Cheret een Frankrijk. Judet Camille hield De Van 76,086% x der SL met JCD (Emilio op procent
vijfjarigen. Uitslag
zesjarigen. Uitslag
Uitslag zevenjarigen.
Bron: Horses.nl
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