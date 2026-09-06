Demy Kurstjens en Ratina-Ray aan kop bij vijfjarigen in Deauville

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Prix-bloed Grand Ratina-Ray achter

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zesjarigen bij gefokte Pollowette Nederlands wint

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Van Ven der zevenjarigen tweede bij

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vijfjarigen. Uitslag

zesjarigen. Uitslag

Uitslag zevenjarigen.

Bron: Horses.nl