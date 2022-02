Denemarken en Duitsland op volle sterkte naar CDI-W Neumünster

De wereldbekerwedstrijd in Neumünster (19-20 februari) kent een ijzersterk deelnemersveld. Carina Cassøe Krüth en Nanna Skodborg Merrald nemen hun Olympische paarden Heiline's Danciera en Blue Hors Zack mee, Europees zilver-winnares Cathrine Dufour brengt Vamos Amigos mee. Zij kunnen rekenen op concurrentie van o.a. de regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl, Helen Langehanenberg en Isabell Werth.

TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) loopt in Neumünster haar eerste proeven van dit jaar. Na haar drie gouden proeven in Hagen sloot ze vorig jaar af met een dubbele overwinning op CDI-W Stockholm. Werth brengt drievoudig wereldbekerwinnares Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit), DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein) en Emilio (Ehrenpreis x Cacir x) mee. Langehanenberg staat met haar EK-paard Annabelle (Conteur x Linaro) op de deelnemerslijst.

Verder staan op de deelnemerslijst o.a. Patrik Kittel, Antonia Ramel en Victoria Max-Theurer. Voor Nederland verschijnen Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin (Fidertanz x Donnerhall) en Denise Nekeman met Boston STH (Johnson x Quattro B) aan de start.

Bron: Horse2Rider