Denemarken op volle kracht naar CHIO Rotterdam, geen Blue Hors Zepter

De Deense Hippische Federatie heeft de dressuurteams voor CHIO Rotterdam (20 t/m 23 juni) en CHIO Aken (2 t/m 7 juli) bekend gemaakt. In Rotterdam komt een ijzersterk team aan de start, met onder andere kopvrouw Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). Opvallend is dat Nanna Skodborg Merrald met haar nummer één paard Blue Hors Zepter (v. Zack) in geen van beide teams is opgenomen.

Het Deense team voor CHIO Rotterdam bestaat naast Laudrup-Dufour uit Carina Cassøe-Krüth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball), Daniel Bachmann Andersen met Vayron (v. Vitalis) en Skodborg Merrald met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz).

Aken

Een dikke week later is Skodborg Merrald er op CHIO Aken weer bij, nu met Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Jr.). Ze wordt daar vergezeld door Anna Zibrandtsen met Quel Filou (v. Quaterback), Lone Bang Zindorff met Thranegaardens Rostov (v. Romanov) en Nadja Aaboe Luiaard met Favour Gersdorf (v. Foundation).

Zepter ontbreekt

Nanna Skodborg Merrald was er op de Deense Kampioenschappen niet bij, omdat haar zus ging trouwen. Blue Hors Zepter maakt derhalve volgende week zijn rentree op CDI Hagen. Het is echter wel opvallend dat de vos niet in het team voor Rotterdam of Aken is opgenomen. De DRF publiceerde aan het begin van dit jaar een schema richting de Olympische Spelen in Parijs. Zepter heeft tot dusver op geen van de aangewezen wedstrijden gelopen. Na Aken staat alleen nog CDIO4* Falsterbo voor de Denen op het programma.

Bron: Horses.nl/Ridehesten