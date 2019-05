Denen winnen FEI Nations Cup Aalborg

Zondag wonnen de Deense dressuurruiters in eigen huis de FEI Nations Cup. Het Zweedse team zat de Denen op de hielen en eindigden op de tweede plaats in het eindklassement. Plek drie was voor het Duitse team.

Op zaterdag werd de eerste proef gereden en overtuigend en unaniem gewonnen door Daniel Bachmann Andersen met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) met een score van 77,652%. Tweede werd Catherine Dufour met Bohemian (v. Bordeaux), zij scoorden 75,609%. De derde plek was voor Therese Nilshagen met Dante Weltino Old (v. Danone 1).

Kür

De kür op muziek is op zondagochtend verreden en werd gewonnen door Agnete Kirk Thinggaard met Jojo AZ (v. Damhus Hoek’s Ginus) en scoorden 77,480%. De tweede plek was voor de Zweedse Minna Telde met Isac (v. Hip Hop) met een score van 77%. De derde plaats was ook voor een Zweedse amazone, Rose Mathisen kreeg 75,500% voor haar optreden met de Nederlands gefokte Zuidenwind 1187 (v. OO Seven).

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl