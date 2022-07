Denen zonder Helgstrand naar WK Herning

Het Deense team voor de Wereldkampioenschappen in Herning, de titelfavoriet, bestaat uit Cathrine Dufour, Carina Cassøe Krüth met Heiline's Danciera (v. Fürstenball), Daniel Bachmann Andersen met Marshall-Bell (v. Don Romantic) en Nanna Merrald Rasmussen met Blue Hors Zack (v. Rousseau). Andreas Helgstrand, die zijn zinnen had gezet op een teamplaats voor het WK in eigen land, is aangewezen als reserve.

Het is nog niet duidelijk of regerend Deens kampioene Cathrine Dufour haar Olympisch zilveren Bohemian (v. Bordeaux) of CHIO Aken-winnaar Vamos Amigos (v. Vitalis) naar Herning meeneemt. De amazone, die zich na haar vijf (!) overwinningen in Aken de nieuwe koningin van de dressuursport mag noemen, heeft de luxepositie dat ze kan kiezen voor het paard dat in aanloop naar het WK in de beste vorm verkeert.

Cassøe Krüth

Cassøe Krüth reed de nu elfjarige DWB-merrie Heiline’s Danciera vorig jaar naar de zevende plaats in de kür op de Olympische Spelen in Tokio en maakte afgelopen week deel uit van het Deense team dat de FEI Nations Cup in Aken won. In Aken werd de combinatie met 80,635% negende in de kür, maar kwam met die score niet in de buurt van hun persoonlijke record van 86,395%.

Emotionele rollercoaster

Bachmann Andersen kreeg in aanloop naar het WK veel te verwerken. De pas elfjarige ruin, dé ontdekking van het EK in Hagen, werd door eigenaren Christian en Vivi Vang-Lauridsen en mede-eigenaar Andreas Helgstrand aan Nicola Ahorner verkocht. Daarmee kwam een teamplaats voor Helgstrand zelf dichter in de buurt, maar de familie Ahorner besloot Marshall-Bell voor het WK in Herning nog beschikbaar te stellen aan Bachmann. Het duo werd in de kür in Aken derde met 82,985%.

Zack eerste keus

KWPN-hengst Blue Hors Zack liep vorig jaar de Olympische Spelen in Tokio en daarna nog de wereldbekerwedstrijd in Herning, maar werd vervolgens thuis gehouden. Zijn amazone Nanna Skodborg reed Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) in Aken, maar haar stalgenoot is toch de favoriet voor het WK in Herning.

Reserve

Helgstrand, die alles op alles zette om met KWPN-hengst Jovian (v. Apache) een plekje in het team te veroveren, ziet het WK daarmee aan zich voorbij gaan. De Deen staat met de hengst en Queenparks Wendy (v. Sezuan) als reserve genoteerd, net zoals Lone Bang Larsen met Thranegaardens Rostov (v. Romanov).

Bron: Persbericht/Horses.nl