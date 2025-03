Denise Nekeman over Kansas STH: ‘Het is zo’n mega talentvol paard’

Na een vijfde plaats in de Prix St. Georges van vrijdag nam Denise Nekeman in de Intermédiaire I revanche door Kansas STH (v. Dante Weltino) naar de overwinning te sturen. Met 69,235% liet ze regerend wereldkampioene Charlotte Fry met kersvers KWPN Hengstencompetitie-winnaar Everest (v. Especial) achter zich.

“Ik was heel blij met mijn proef, maar je zag wel dat hij het nog een beetje spannend vond. Er zaten nog een paar fouten in. Kansas is zo’n mega talentvol paard met ontzettend veel kwaliteit, dan kun je je soms nog enkele foutjes permitteren”, aldus Denise Nekeman na afloop van haar proef.

Ervaring opdoen

“De echt hoge scores blijven op dit soort wedstrijden nog een beetje uit, maar hoe meer ervaring hij op doet, hoe ontspannener hij wordt en dan komen de hogere scores dadelijk ook. Hij heeft zoveel potentie en als hij met fouten al kan winnen, weet ik zeker dat er nog veel meer in zit. Hij kan echt nog zoveel beter”, is de amazone lovend over Kansas STH.

Grand Prix als doel

Ze vormen samen nu zo’n twee jaar een combinatie. Begonnen in de Z2, doorgegroeid naar de Lichte Tour en met maar één doel: “Grand Prix rijden!” Maar voor het zo ver is, wil ze Kansas meer ervaring op laten doen. “Ik wil hem echt de tijd geven. Hij kan eigenlijk alle oefeningen al, maar hij mag op wedstrijd nog meer leren ontspannen. De oefeningen zitten er allemaal op, en die wil ik natuurlijk graag laten zien, maar we zijn nog niet helemaal aan toe aan ons Grand Prix-debuut. Maar als het goed gaat, dan komt het straks ook snel.”

‘Hij blijft gaan’

“Zo rustig en lief als hij op stal is, zo heet is hij als ik erop zit. Het maakt niet uit hoe lang ik hem rijd, hij blijft gaan. Ik houd wel van die hete paarden. Het is zo’n knuffelkont op stal en hij is ook heel erg slim. Soms denk ik alleen nog maar aan een oefening en blijkbaar verander ik dan iets in mijn houding, want ik geef de hulp dan nog niet, maar hij voert de oefening dan gewoon al uit.”

Bron: Persbericht