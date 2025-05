Denise Nekeman wint internationaal PSG-debuut met kampioensmoeder L’Unique STH

waren gewonnen. internationale Compiègne kampioenshengst STH), moeder STH (v. 70,353%. direct die Unique Lichte de Denise allereerste 70% Nekeman gefokte enige heeft met Nekeman familie haar Boston en L’Unique de in STH door Nekeman over gingen. de So L’Unique Prix Tour-proef van merrie combinatie Vivino), St. de won Georges De in (v. STH onder

van plaats de Bastings. 67,471%. Dana Legolas Meer, ook derde gefokte Remy succes met bondscoach de George W.H.J. van Bastings der was (v. der Nederlands met er van Kasimir naar (66,471%). Meer, de Timmer Patrick T Clooney) van de door top-5 stuurde dochter Meer haalde

Uitslag

Horses.nl Bron: