Derde plek voor Adelinde Cornelissen bij rentree Aqiedo

Oorspronkelijk had Adelinde Cornrelissen aangekondigd dat ze Aqiedo (Undigo x Metall) op Indoor Brabant weer voor het eerst mee zou nemen, maar dat rentree vond iets eerder plaats. Het duo kwam gisteren op het CDI in Lier voor het eerst sinds vorig jaar februari weer aan de start en eindigde met 73% op de derde plek. Spencer Wilton won deze 4*-Grand Prix met Super Nova II (De Niro x Weltmeyer).

“Aqiedo is back in business: 73% in the Grand Prix CDI Lier. Rentree Aqiedo iets eerder ..”, liet Cornelissen na afloop weten. “Heel blij met dit begin!”

Top drie

Voor Wilton en de zeventienjarige Super Nova was het weer de tweede keer in de ring na eveneens een lange wedstrijdpauze. Hoewel de juryleden niet unaniem waren in hun oordeel was de score van 75,761% voldoende om landgenoten Sonnar Murray Brown en Erlentanz (Latimer x Benz) voor te blijven. Brown kwam uit op een totaal van 74,174%.

Nederlanders

Marlies van Baalen eindigde met Ben Johnson (Johnson x Ferro) op de vijfde plaats met een totaal van 72,304%. De amazone werd gevolgd door Tommie Visser met Chuppy Checker (Osmium x Balzflug), die 71,652% kreeg van de jury. Diederik van Silfhout eindigde met VMF Chardonnay (Westpoint x Wellington) ook nog in de top tien. Het duo kwam voor het eerst internationaal aan de start en kreeg 70,239% van de juryleden.

U25

In de rubriek U25 was eindigde Skylar Bos eerder op de dag ook op de derde plaats met Choice Finch (Voice x Silvano N). De amazone kreeg 68,693% voor haar proef en eindigde samen met twee Duitse combinaties in de top drie. Ann-Kathrin Lindner was met haar EK-paard Sunfire ( San Amour x Freudenfeuer) met een totaal van 72,718% de enige, die boven de zeventig procent uitkwam. Sophie Reef volgde op de tweede plaats met EDS-topper Charming Lady (Painted Black x Krack C). Zij kwam uit op een totaal van 69,974%.

Uitslag Grand Prix

Uitslag U25

Bron: Horses.nl