Derde plek voor Nars Gottmer en Goldenboy in Kür Compiègne

Nars Gottmer heeft gisteravond het internationale Zware Tour-debuut van Goldenboy Vinkenburch (v. Apache) afgesloten met een mooie top drie klassering in het Franse Compiégne. Bij één van de juryleden stond het duo op de eerste plaats, maar met een gemiddelde score van 73,215% mocht de Nederlandse ruiter zich als derde opstellen voor de prijsuitreiking.

De verschillen in de top van het klassement waren klein. De overwinning was voor Johanna Due Boje met Mazy Klovenhoj (v. Bocelli) met een totaal van 73,385% en haar landgenote Tinne Vilhelmson Silfvén eindigde met Devanto (v. De Chirico) op de tweede plaats met 73,325%.

Eerste Kür ooit

Voor Goldenboy was het niet alleen de eerste internationale wedstrijd op Grand Prix-niveau, de tienjarige vos liep ook zijn eerste kür ooit. “Ik ben zo trots dat ik er geen woorden voor heb”, liet Gottmer na afloop weten. “Hij werd derde, maar het was zo dichtbij de overwinning. Als alles nog iets meer gepolijst is, dan wordt hij een echte ster.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/FB