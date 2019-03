Derde zege voor Lara van Nek, Micky Schelstraete vierde

Na twee eerdere zeges op CDI Lier heeft Lara van Nek ook de individuele proef voor Children gewonnen. In het zadel van Vivaldi-dochter Fariska behaalde ze 70,119%. Bij de pony's was er wederom succes voor Micky Schelstraete. De amazone gaf de afgelopen dagen al haar visitekaartje af en behaalde nu in de individuele proef voor pony's de vierde plaats.