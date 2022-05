Desperado mist observatiewedstrijd Exloo: ‘Komt een beetje te snel’

Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) van Emmelie Scholtens mist de tweede observatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap in Herning. De hengst van Ad Valk is teruggetrokken voor CDI Exloo.

CDI Exloo, dat in het eerste weekend van juni plaatsvindt, is naast het reeds verreden NK Dressuur in Ermelo, CHIO Rotterdam en CHIO Aken één van de vier observatiewedstrijden richting het WK in Herning.

Desperado had op het NK te kampen met een dik been en moest daarom teruggetrokken worden voor de kürfinale. “Ik wil geen risico nemen met hem”, vertelt Emmelie Scholtens over het terugtrekken voor Exloo. “Na het NK moest hij even rustig aan doen en Exloo komt een beetje te snel.”

Dream Boy?

Op de KNHS wedstrijdkalender staat ook achter de naam van Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) geannuleerd door inschrijver.

Navraag bij Nicole Werner levert nog geen uitsluitsel op of Hans Peter Minderhoud en de hengst, die al langere tijd niet fit is en daardoor het NK miste, er definitief niet bij zijn.

Het was de verwachting (en hoop) dat beide hengsten weer fit zouden zijn voor Exloo.