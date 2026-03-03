Destacado FRH vervolgt carrière met Duitse jeugdamazone

Savannah Pieters
Destacado FRH (v. Desperados) met Matthias Alexander Rath - Foto: Equitaris.de
Door Savannah Pieters

Matthias Alexander Rath vormt niet langer een combinatie met Destacado FRH (Desperados FRH x Londonderry). De dertienjarige Hannoveraanse hengst zal zijn loopbaan vervolgen onder het zadel van een Duitse jeugdamazone.

