Destacado FRH vervolgt carrière met Duitse jeugdamazone

en WK-zilver Bundeskampioen

Schlieckau met familie kwam zilver driejarige volgden in en de Daarna hij waaronder won Jonge op meerdere WK van vijfjarige. gemiddelde leeftijd als Bundeschampionatstitel score de de van Destacado 2,5-jarige van In voor 2016 bezit Rath-Linsenhoff. Dressuurpaarden een successen, 8,68. de op in het hengsten winst 14-dagentest

Prix Internationale Grand

In combinatie onder als Eind in overwinningen. en eindigden. talrijke in Kür Grand waar in van 81,75%) zij Wereldbekerfinale internationale en Madrid en behaalde plaatsten en voor 2024 derde Wereldbeker begin in topklasseringen hun daarna de Daarmee In Rath in meer Neumünster. 2021 volgden plaats Prix Destacado jaren tweede zij zich de een 2023 een de Riyadh, vierde Basel (pr de Prix-debuut. Kür maakten de Grand en plaats

Reserve Crozet EK voor

in in niet dat wedstrijd. Duitse Lerma, In In was bij de Vincent optreden FEI november staat reserve. race EK-team voor het met laatste maar uiteindelijk hun Crozet, een ring In gezamenlijke een de startplaats hengst de als bleek jaar aangewezen dubbele de overwinning. Dat 2025 keerden zij 2026 de werd in terug combinatie St. voor van geregistreerd. in

