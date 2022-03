Destacado FRH wint eerste Grand Prix én Grand Prix Spécial

De negenjarige Destacado FRH (Desperados x Londonderry) heeft onder Matthias Alexander Rath zijn eerste internationale Grand Prix-proeven gewonnen. De hengst die vorig jaar debuteerde op het hoogste niveau liep op CDI Ornago naar 71,913% in de Grand Prix en 74,277% in de Grand Prix Spécial.

Eigenlijk was het de inmiddels negenjarige Destacado FRH als jong paard al aan te zien dat hij straks Grand Prix zou gaan lopen. “Als hij bij alle gevraagde oefeningen in de toekomst zo braaf blijft doen wat er van hem gevraagd wordt, kon dit wel eens Raths nieuwe topper worden in de internationale Grand Prix-sport”, schreef Horses.nl in 2018 toen Destacado zilver won op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

En dat blijkt nu ook zo te zijn. In zijn eerste Grand Prix-proeven op CDI Randbøl liep de hengst vorig jaar naar 70,044% in de Grand Prix en 74,043% in de Spécial. In Ornago ging er in beide proeven nog een klein schepje bovenop.

