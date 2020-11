Devanto nieuwe Olympische troef voor Tinne Vilhelmson-Silfvén

Eurodressage meldt op hun website dat de 11-jarige Devanto (v. De Chirico) het nieuwe Grand-Prix paard is van Tinne Vilhelmson-Silfvén. De sponsor van de Zweedse amazone Antonia Ax:son Johnson kocht het paard voor Vilhelmson-Silfvén. De Holsteiner eindigde met Juliane Brunkhorst in 2018 als zevende bij de Louisdor-Preis. De jury gaf als commentaar: "Devanto is een geweldig paard voor de langere termijn."

Vilhelmson-Silfvén wil zich volgend jaar met Devanto kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Benetton Dream (v. Brentano II) zou eerst de opvolger worden van haar succesvolle paard Don Auriello (v. Don Davidoff), maar een blessure gooide roet in het eten.

Devanto succesvol op hoogste niveau

De Chirico-nakomeling heeft zich meerdere keren bewezen in de internationale wedstrijdring met Brunkhorst. De combinatie behaalde in 2019 in Hamburg de achtste plaats in de Grand Prix met een score van 64,717% en werden derde in de Grand Prix Special met 70,085%. Afgelopen voorjaar bemachtigde het paar in Herning de vijfde plaats in de Grand Prix met 69,957% en veroverden ze de derde plek met 72,034% in de Grand Prix Special.

