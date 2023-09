Devenda Dijkstra: ‘Het is fantastisch, PR is een bonus’

Na het uitvallen van zowel Lynne Maas als Dinja van Liere werd Devenda Dijkstra opgeroepen om als tweede reserve deel uit te maken van TeamNL. Dijkstra, die binnen vijf jaar van de B naar de Grand Prix reed, maakte in Riesenbeck een kampioenschapsdebuut om trots op te zijn. De amazone liet nergens steken vallen en reed Hero (Johnson x OO Seven) naar een nieuw persoonlijk record van 71,211%.

Met de score van 71,211% overtrof ze de verwachtingen. Vóór het EK liep Hero pas één keer naar een 70+score in de internationale Grand Prix en daarmee kan absoluut gesteld worden dat Dijkstra er alles uit heeft gehaald. “Het is fantastisch! Het is geweldig om hier rijden en een nieuw persoonlijk record is een bonus”, vertelt Devenda Dijkstra enthousiast nadat ze op haar eerste EK bij de senioren naar een nieuw persoonlijk reed.

Nog nooit een wissel

De elfjarige Hero is het eerste en tevens enige paard dat Dijkstra in de internationale sport uitbrengt: “Naast Hero rijd ik zesjarigen en jongere paarden. Hero is mijn eerste paard op dit niveau. We zijn vijf jaar geleden in de B begonnen en ik had nog nooit een wissel gereden. In tweeënhalf jaar zijn we van de B naar de U25 gegaan”, vervolgt Dijkstra over haar bliksemcarrière.

Bron: Horses.nl