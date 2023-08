Devenda Dijkstra vervangt Dinja van Liere op EK Dressuur

Bondscoach Alex van Silfhout heeft Devenda Dijkstra met de Johnson-zoon Hero aangewezen voor het EK Dressuur in Riesenbeck. Dijkstra neemt de plaats in van Dinja van Liere, die afgelopen weekend moest afzeggen voor de titelstrijd omdat haar paard Hartsuijker (v. Johnson) niet helemaal fit is.

Dijkstra nam vorige maand voor TeamNL deel aan de Nations Cup in Falsterbo, waar het team de derde plaats behaalde. De amazone reed Hero in 2021 op de Europese kampioenschappen Grand Prix U25 in Hagen, waar ze teamzilver omgehangen kreeg en individueel elfde werd. Riesenbeck wordt haar eerste EK bij de senioren.

Uitvallers

Van Silfhout maakte een aantal weken zijn selectie voor het EK bekend. Na de afzegging van Lynne Maas en Electra (v. Jazz) schoof Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro) door naar het team. Nadat bekend werd dat het paard Hartsuijker van Dinja van Liere niet kan deelnemen moest de bondscoach op zoek naar een vierde combinatie. De keuze viel op Dijkstra, die net als Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian (v. Jazz) nominatief was ingeschreven voor het EK. Cornelissen gaf aan bij Van Silfhout af te zien van deelname.

Bron: Horses.nl/Persbericht