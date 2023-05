Devenda Dijkstra wint Grand Prix kür Exloo met 73,475%

Met 73,475% won Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson) vrijdagavond de Grand Prix kür op CDI Exloo. Van de 33 deelnemers aan de Grand Prix, kozen er 15 voor de Spécial (die door Marlies van Baalen gewonnen werd) en 14 voor de kür (vier deelnemers reden maar één proef).

Van de 14 kürdeelnemers gingen er vijf over de 70%. De tweede plaats was voor de Duitse Meike Lang met Ferrabeau (v. Feedback) met 71,485% en derde werd de Deense Karoline Louise Skøt met Midtgaards Zamir (v. Zardin Firfod) met 70,82%.

Diederik van Silfhout, die in de Grand Prix twee paarden voorstelde, werd vierde met de uit een halve Fries gefokte Filius Apache (v. Apache). De KWPN-hengst All At Once (v. Ampère) kwam met Yessin Rahmouni op de vijfde plaats terecht.

Uitslag

Bron: Horses.nl