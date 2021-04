Devonport wint internationaal debuut in Lichte Tour

De voormalige Bundeschampion Devonport (v. Dancier) won vanmiddag bij zijn internationale debuut in de Lichte Tour in Opglabbeek de Prix St. Georges. Onder de Zweedse amazone Jeanna Hogberg liet de achtjarige Hannoveraan vijf Belgen achter zich. Corinda Luttjeboer eindigde op de zevende plaats met de twaalfjarige KWPN'er Endyrava (v. Lord Leatherdale) en Jeanine Nekeman werd achtste met de tienjarige KWPN'er Game Boy STH (v. Andretti).

Alleen het Belgische jurylid Olivier Smeets zag geen overwinning in de proef van Jeanna Hogberg en Devonport en zette de combinatie op plaats zeven. Smeets had drie landgenoten (Flore De Winne, Jorinde Verwimp en Suraya Hendrikx) op de eerste drie plaatsen.

Deens kampioen

In 2017 behaalde Devonport onder Rieke Schnieder in Warendorf het Duits kampioenschap bij de vierjarige hengsten. Een jaar later werd hij aangeschaft door Andreas Helgstrand. Datzelfde jaar werd Devonport met Schnieder in het zadel elfde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en won hij met Severo Jurado Lopez het Deens kampioenschap.

Kasprzak

In het voorjaar van 2019 kocht Anna Kasprzak de inmiddels geruinde Devonport, maar later keerde hij weer terug bij Helgstrand.

