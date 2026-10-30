Devroe en Jackpot winnen ook Grand Prix Spécial, Fry tweede met Nalegro

lijn met daar in Prix ze overwinning internationale Grand Groenendijk in toe, Jackpot Spécial september eerst doortrokken de Vandaag maar scoorden gefokte ze de in Grand beperkt aan aan het 70,532%. sindsdien de Devroe en de van door boven kwamen ook Prix-debuut, waarna voegden voor 70%, start. Opglabbeek Begin een in J. 2024 hun met die de winst ze de Grand (70,174%). score Deauville maakten de in Prix

Fry twee op Nalegro en

de Fry bovenaan. met hengst behaalde daar drafonderdelen. plaats. 67,674%, voor imponerende ze de het Janine een Bij Charlotte Prix Nalegro op Twist zijn 69,256%. In zelfs Prix Spécial vierde Grand duo vooral de nog jurylid tijdens stonden met schepje in internationale achtjarige debuut hun goed De hoog deed de van Grand bovenop scoort

Franse plaats Donauwalzer) naar (69,00%). de (Herbstkönig de Donaustern opnieuw De Judet x reed derde Camille Trakehner Cheret

Vossers en Beckers

ze Prix 60,783% met Kirsten op plaats het liep zesde de Prix, Niro) te naar Quo duo x de na de Grand Easy Spécial 67,340%, waarmee Beckers De waarin de revancheren Quo (Status In behaalde. score Grand behaalde. zich wist

66,830%. (Everdale op. B) Het Grand leverde Trento tot duo seniorendebuut en Vossers Spécial Prix Grand x Prix de het In van Quinty de Inferno kwam in 66,022%

naar kür Bemelmans op muziek in 68,570%

in met behaalde. 68,570%. Caroline In en naar Stalypso) ging de met Lord Grand Romy muziek De eindigden de op Prix. ruin van Darcourt, Django negende tot 66,717% op (v. score (v. kür Haisai Bemelmans overwinning veertienjarige de 73,505% Apache) kwam de plaats die een

GPS Uitslag

op muziek Uitslag kür

Bron: Horses.nl