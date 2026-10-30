Devroe en Jackpot winnen ook Grand Prix Spécial, Fry tweede met Nalegro

Petra Trommelen
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Devroe en Jackpot winnen ook Grand Prix Spécial, Fry tweede met Nalegro featured image
Charlotte Fry met Nalegro Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Petra Trommelen

Jeroen Devroe heeft op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek een dubbelslag geslagen. Na zijn overwinning in de driesterren Grand Prix (70,174%) schreef de Belg met Jackpot (Everdale x Jazz) ook de Grand Prix Spécial op zijn naam. Opnieuw was hij de enige die de grens van 70% doorbrak. De internationaal debuterende KWPN-hengst Nalegro (Painted Black x Negro) volgde onder Charlotte Fry met 69,256% op de tweede plaats. De beste Nederlandse prestatie kwam op naam van Kirsten Beckers met Easy Quo (v. Status Quo), die als zesde eindigden.


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