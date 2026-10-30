Devroe en Jackpot winnen ook Grand Prix Spécial, Fry tweede met Nalegro

Jeroen Devroe heeft op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek een dubbelslag geslagen. Na zijn overwinning in de driesterren Grand Prix (70,174%) schreef de Belg met Jackpot (Everdale x Jazz) ook de Grand Prix Spécial op zijn naam. Opnieuw was hij de enige die de grens van 70% doorbrak. De internationaal debuterende KWPN-hengst Nalegro (Painted Black x Negro) volgde onder Charlotte Fry met 69,256% op de tweede plaats. De beste Nederlandse prestatie kwam op naam van Kirsten Beckers met Easy Quo (v. Status Quo), die als zesde eindigden.
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Fry twee op Nalegro en
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Franse plaats Donauwalzer) naar (69,00%). de (Herbstkönig de Donaustern opnieuw De Judet x reed derde Camille Trakehner Cheret
Vossers en Beckers
ze Prix 60,783% met Kirsten op plaats het liep zesde de Prix, Niro) te naar Quo duo x de na de Grand Easy Spécial 67,340%, waarmee Beckers De waarin de revancheren Quo (Status In behaalde. score Grand behaalde. zich wist
66,830%. (Everdale op. B) Het Grand leverde Trento tot duo seniorendebuut en Vossers Spécial Prix Grand x Prix de het In van Quinty de Inferno kwam in 66,022%
naar kür Bemelmans op muziek in 68,570%
in met behaalde. 68,570%. Caroline In en naar Stalypso) ging de met Lord Grand Romy muziek De eindigden de op Prix. ruin van Darcourt, Django negende tot 66,717% op (v. score (v. kür Haisai Bemelmans overwinning veertienjarige de 73,505% Apache) kwam de plaats die een
GPS Uitslag
op muziek Uitslag kür
Bron: Horses.nl
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