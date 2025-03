Deze week hoorzittingen voor FEI Tribunaal in Cesar Parra-zaak

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat de verschrikkelijke video's uit de stal van Cesar Parra uitlekten. Inmiddels is er beweging in de zaak voor het FEI Tribunaal: de FEI wil Parra vervolgen wegens 'abuse of the horse', het in diskrediet brengen van de paardensport en breuk van de FEI gedragscode voor paardenwelzijn. Dressage-News meldt dat deze week een officiële hoorzittingen plaatsvinden over de zaak voor het FEI Tribunaal, Parra probeerde dat zo lang mogelijk uit te stellen wegens 'medische redenen'.