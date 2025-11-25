Deze week in Kronenberg: Marieke en Zantana, Emmelie en Kyton en Charlotte Dujardin met Brave Heart

CDI Kronenberg was vorig jaar het toneel van het eerste optreden van de nieuwe wereldtoppers Justin Verboomen en Zonik Plus. Dit jaar heeft het concours op De Peelbergen weer een interessante deelnemerslijst. In de Grand Prix staat Marieke van der Putten met EK-paard Zantana RS2 op de lijst, maakt Kyton onder Emmelie Scholtens zijn internationale debuut én Charlotte Dujardin is met Brave Heart ook van de partij.
met Limited Milou Nederland met Sofie van Marie-José met met Edition, in Putten en Dees RS2, Marieke Scholtens Nekeman Weggelaar met Gameboy de van volgende Kyton, de met Jamaica, Emmelie Liere Jeanine Zweistra combinaties met met (definitief) Calis Bernoski op de Rowena Dinja deelnemerslijst Zantana Gideon Robin met staan Francesco, K.H., met Grand Prix: Imposantos, Voor STH, Reef Quichot Don der Kingsdale. Thamar
in De Prix 14.35 om op Kronenberg uur Grand staat programma. het
de deelnemerslijst hier Bekijk
Horses.nl Bron:
