Deze week in Kronenberg: Marieke en Zantana, Emmelie en Kyton en Charlotte Dujardin met Brave Heart

Rick Helmink Door

CDI Kronenberg was vorig jaar het toneel van het eerste optreden van de nieuwe wereldtoppers Justin Verboomen en Zonik Plus. Dit jaar heeft het concours op De Peelbergen weer een interessante deelnemerslijst. In de Grand Prix staat Marieke van der Putten met EK-paard Zantana RS2 op de lijst, maakt Kyton onder Emmelie Scholtens zijn internationale debuut én Charlotte Dujardin is met Brave Heart ook van de partij.