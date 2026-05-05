Deze week… Nederland kan weer gaan denken aan teammedailles in dressuur

Rick Helmink
Door Rick Helmink

Met een Marieke van der Putten die nu in de Grand Prix constant kan laten zien wat de megagetalenteerde Zantana RS2 in huis heeft, met Dinja van Liere en Mauro Turfhorst N.O.P.T. en met Thamar Zweistra met één van haar Grand Prix-paarden (op basis van Exloo de negenjarige Mr. Magnum N.O.P.T.) begon het observatietraject richting het WK in Aken hoopvol. Zo langzaamaan kan er weer gedacht gaan worden aan teammedailles in de dressuur. Dit jaar zal dat nog lastig zat zijn met de concurrentie uit Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken, maar voor de jaren daarna (EK Randbøl en vooral Olympische Spelen Los Angeles), zou Nederland zo maar eens meer absolute topcombinaties kunnen hebben dan Denemarken (Freestyle is nu al zeventien) en Groot-Brittannië. En ‘wij’ hebben ook nog Tessa Kole die hard op weg is naar de Grand Prix, een talent van de buitenklasse.

