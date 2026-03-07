Diana Porsche en Imhotep winnen bij CDI-debuut ook Grand Prix Spécial

Ellen Liem
Imhotep, hier met Charlotte Dujardin. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Diana Porsche heeft met Imhotep (v. Everdale) een geslaagd internationaal debuut gemaakt. Nadat de combinatie vrijdag in Motesice de Grand Prix won met 71,326% was er vandaag opnieuw een zege. In de Grand Prix Spécial reed Porsche de eerder door Charlotte Dujardin gereden KWPN’er naar 72,894%.

