Diana Porsche heeft met Imhotep (v. Everdale) een geslaagd internationaal debuut gemaakt. Nadat de combinatie vrijdag in Motesice de Grand Prix won met 71,326% was er vandaag opnieuw een zege. In de Grand Prix Spécial reed Porsche de eerder door Charlotte Dujardin gereden KWPN’er naar 72,894%.
kennen Beter leren
officiële zei op beste van sloten babypauze team we en maand 2024 maakte Imhotep. wensen”, kennen doen, als eerste met Na was beter dat dit sinds haar score de een wedstrijd combinatie 72,133 %. me debuut. een hebben na toen met elkaar haar ik de “Natuurlijk ze maar stap leren haar Porsche nodig oktober Stadl-Paura, kunnen die op nationale tijd Porsche vorige winnende ring had af in meer te in nog de te ervaring wedstrijddebuut Porsche om vormt
Prunthaller Eggenberger en
van tweede TSF Hierin 68,532%. de Spécial de ze de met op Vrijdag de Eggenberger plaats in in werden Spécial. naar klom tweede Santa (v. met de Prix de Prunthaller derde in met plek plek 69,659%. Grand zij Fleur Grand Ulrike Maria (v. in was de Marinero) naar derde Prix Delia reed voor Sandro Kentucky). Vandaag
Uitslag
Horses.nl Bron:
