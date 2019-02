Diane Creech onterecht geëlimineerd na verkeerd toepassen bloedregel

De Canadese Diane Creech werd na de Grand Prix Spécial in week vijf van het Global Dressage Festival in Wellington geëlimineerd omdat er bij afloop bloed werd gevonden aan het been van haar Chrevis Christo (Lavallo x Matador). Creech nam daarna contact op met de FEI om meer uitleg over de bloedregel. Zo kwam de dressuuramazone er achter dat ze onterecht werd geëlimineerd: als er bloed wordt gevonden aan het been van een paard na afloop van de proef mag dit niet resulteren in eliminatie, legde de FEI haar uit.

“Ik wilde wat meer uitleg over de bloedregel precies werkt, ik had er nog nooit mee te maken gehad”, zegt Creech, die na haar vraag een mailtje kreeg van de juridische afdeling van de FEI. “De correcte interpretatie van de bloedregel is dat bloed aan het been dat wordt gevonden na afloop van de proef niet mag resulteren in eliminatie. Dit betekent dat u onterecht bent geëlimineerd. Helaas is er niets dat we kunnen doen om deze situatie te rectificeren. 30 minuten nadat de uitslagen zijn gepubliceerd kunnen ze niet meer veranderd worden.”

Hoofdjury moet altijd worden gebeld

Op Horse-Canada.com vertelt Creech ook nog over andere punten van de correcte toepassing van de bloedregel: “Als de steward bloed vindt na afloop van de proef moet de hoofdjury bij C altijd worden gebeld zodat het paard correct kan worden geëlimineerd.” Verder beveelt de FEI aan dat de FEI-dierenarts wordt gebeld zodat hij kan kijken of een wond behandeling nodig heeft en of het mogelijk is dat het paard nog een volgende proef loopt op hetzelfde evenement.

Bron: Horse-Canada.com/Horses.nl